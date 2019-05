LIVE | Drie Italianen op avontuur, Roglic is roze virtueel kwijt

Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen in de Giro

7:13 Op de vierde dag van de Giro d'Italia passeert het peloton Rome. Finishplaats Frascati ligt iets ten zuidoosten van de hoofdstad waar Rabobank, de voorloper van het huidige Jumbo-Visma, in 2009 de eindzege van de Rus Denis Mentsjov vierde. De start is om 11.55 uur, de finish wordt rond 17.15 uur verwacht. Om 10.00 uur is er een live-voorbeschouwing, vanaf 11.00 uur starten we ons liveblog op.