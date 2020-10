Langste etappe na protest van renners ingekort

Wilco Kelderman, die gisteren de roze leiderstrui in handen kreeg, kan zo ook de krachten een beetje sparen voor de laatste bergetappe van zaterdag en de afsluitende individuele tijdrit van zondag in Milaan. De negentiende etappe is nu nog zo‘n honderd kilometer lang. De renners gaan eerst met de bus van Morbegno naar de nieuwe startplaats en daar zal het peloton later vandaag weer op de fiets stappen.

Kelderman: Niet perfecte dag om roze trui te tonen

,,Het voelt geweldig om de roze trui te dragen”, zei Kelderman voor de start. ,,Het is best bijzonder, de outfit, de kleur: het is prachtig. Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar voor mij is het prima, het is al een droom die uitkomt”, doelde hij op de weersomstandigheden en de ingekorte race.



Kelderman verdedigt in het klassement een voorsprong van 12 seconden op zijn Australische ploeggenoot Jai Hindley. Morgen staat er een bergrit op het programma naar Sestrière, zondag wacht de afsluitende tijdrit in Milaan.