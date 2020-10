Kelderman krijgt vlakke, maar zeer lange rit voorgeschoteld tijdens eerste dag in roze

Het zal ervoor zorgen dat Kelderman zijn ploeggenoten een beetje kan sparen voor de laatste bergetappe, die morgen op het programma staat. De rit naar Asti is, aangezien de slotrit een individuele tijdrit naar Milaan is, namelijk de allerlaatste kans voor de sprinters. En dus kan Arnaud Démare zijn paarse trui nog een beetje extra glans geven. De Fransman, die deze Giro al vijf etappes won, is ook de topfavoriet voor de zege in de negentiende rit.



Voor Kelderman is het intussen een kwestie van sparen, waar mogelijk wat herstellen en zijn vizier richten op het slotweekend van de Giro.