Kelderman boekt wederom tijdwinst in Giro: ‘Niet aan de roze trui gedacht’

,,Ook het optreden van de ploeg gaf me veel vertrouwen, we zaten nog met acht man toen de slotklim begon", vertelde Kelderman, die zich steeds meer laat gelden als een kandidaat voor het podium. Opnieuw kon niemand van de overige favorieten hem volgen in een sprint bergop. Eerder op de Etna pakte hij al twaalf seconden op Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali. Ditmaal bleef de Deen in zijn wiel maar moest de Italiaan veertien tellen toegeven. Kelderman verkleinde het verschil met leider João Almeida met achttien seconden naar een halve minuut.



,,Ik heb niet aan de roze trui gedacht. Ik ben gewoon de sprint vroeg aangegaan, op zo'n 400 meter, en vol naar de finish gereden. Ik kijk steeds naar mogelijkheden om wat tijd te pakken. Ik ben tevreden met hoe ik me voel en heb met Jai (Hindley, zijn Australische ploeggenoot) een geweldige helper voor in de bergen. Hij was ook supergoed. Ik ga met een goed gevoel uitrusten."



Maandag is de eerste rustdag in deze Giro.



