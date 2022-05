Indrukwekkende Mathieu van der Poel behoudt leiderstrui na tijdrit Giro, zege Simon Yates, Tom Dumoulin derde

Vier Nederlanders in top-10Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze zijn leiderstrui verdedigd in de tweede etappe van de Giro d’Italia.

De Nederlander, gisteren winnaar op de openingsdag, leverde een sterke tijdrit af in Boedapest, eindigde als tweede en mag morgen ook de derde een laatste etappe in Hongarije starten in de roze trui. De dagzege in de race tegen de klok ging naar Simon Yates, Tom Dumoulin eindigde als derde.

In de straten van Boedapest stond de renners een tijdrit van 9,2 kilometer te wachten. De eerste acht kilometer waren vlak, gevolgd door een slotklimmetje met een gemiddeld stijgingspercentage van zo'n vijf procent. Dat bleek de Nederlanders te liggen, want liefst vier landgenoten haalden de top-tien in de daguitslag: naast Van der Poel en Dumoulin ook Wilco Kelderman (zevende) en Thymen Arensman (tiende).

Klassementen

Yates dook vijf seconden onder de tijd van Dumoulin. De Nederlands kampioen tijdrijden van Jumbo-Visma, eindwinnaar van de Ronde van Italië in 2017, had vlak daarvoor met 11.55 de tijd van Matteo Sobrero, Italiaanse kampioen tijdrijden, verbeterd.

Van der Poel (Alpecin-Fenix) leek voor een loodzware opgave, want zijn voorsprong op Yates bedroeg slechts veertien tellen. Aan de finish was MVDP echter slechts drie seconden minder snel dan de Brit van Team BikeExchange-Jayco en dus blijft de roze trui in het bezit van de 27-jarige Nederlander.

Zondag volgt de laatste rit op Hongaarse bodem, een vlakke rit van Kaposvar naar Balatonfüred. Maandag vliegen de renners naar Sicilië waarna de Giro dinsdag verder gaat. In het algemeen klassement heeft rozetruidrager Van der Poel een voorsprong van elf seconden op Yates. Dumoulin volgt op zestien tellen. Ook Kelderman (vijfde op 24 seconden) en Bauke Mollema (achtste op 28 seconden) staan in de top-tien.

Mathieu van der Poel.

Tom Dumoulin. Simon Yates.

