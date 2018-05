‘Ik ben in Superman-houding het gras ingedoken’

Morgen begint de Giro in Jeruzalem, mét titelverdediger Tom Dumoulin. Wij tellen af, aan de hand van een aantal opmerkelijke of interessante uitspraken uit de carrière van Nederlands succesvolste klassementsrenner van het moment.

Door Lisette van der Geest

Als telt niet. Maar áls Dumoulin op 6 juli in 2015 in de Tour de France had gedaan wat vrijwel iedereen verwachtte: zes seconden goedmaken op de man in het geel, Fabian Cancellara, op een klim die Dumoulin vele malen beter lag. Ja, áls dat was gebeurd, had Dumoulin vandaag kunnen zeggen dat hij in alle drie de grote wielerrondes ooit de leiderstrui heeft gedragen. Maar die 6 juli in 2015, de dag van grote kansen, werd voor Dumoulin een zwarte dag, geen gele.

Een zware valpartij, zestig kilometer voor de streep, maakte dat Dumoulin uiteindelijk met een pijnlijke schouder en pols in de dorre gele berm lag.

Hij maakte nog een grapje, twee uur na afloop. ,,Ik werd aangetikt. Toen ben ik in Superman-houding het gras ingedoken.” Waarna Daan Hakkenberg, dienstdoende verslaggever van het AD, zich afvroeg of het grapje een gevolg was van pijnstillers of het opgeruimde karakter van Dumoulin.

Volledig scherm © Cor Vos

Die Tour de France in 2015 was de eerste serieuze kans voor Dumoulin op een trui in een van de drie grote rondes. Hij had zijn zinnen gezet op het dragen van die trui, maar was op dat moment geen klassementsrenner. Sterker nog, het duurde nog bijna anderhalf jaar tot Dumoulin en zijn ploegleiders besloten dat de eindoverwinning een reële kans was en ze zich daarop besloten te richten. Vervolgens won hij de Giro.

Nog even terug naar 2015, naar de berm waar Dumoulin indook. Hij revancheerde zich niet lang daarna in de Vuelta. Hij imponeerde lange tijd, tot de laatste bergetappe, waar hij zijn rode trui verspeelde en van het podium duikelde. Op dat moment niet wat hij hoopte, maar wat wel duidelijk was: Superman vloog in juli 2015 de berm in, bleef liggen, maar kwam krachtiger terug.