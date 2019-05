Het kán dus nog, doping. En dus gebeurt het nog

Door Thijs Zonneveld



Een dubieuze dokter. Een vriezer vol bloedzakken. De manager van de Bahrein-Merida-ploeg die een bloedcentrifuge kocht. Een stel Slovenen, een Kroaat, wat Oostenrijkers en een paar gepensioneerde Italianen.

Zucht.



Operation Aderlass lijkt op Operation Groundhog Day: het gevoel bekruipt je dat je het al eens eerder hebt gezien. Tel er een pelotonnetje positieve Colombianen bij op en een Nederlandse veldrijdster met een anabooltje te veel achter haar kiezen – en je twijfelt of we nog in 2012 leven. Of in 2006. Of in 2003. Of 1998? De vraag rijst: dat nieuwe wielrennen, bestaat dat eigenlijk wel?

Het antwoord: ja en nee.