Haga redt de Giro van Sunweb: We zijn erin blijven geloven

Haga heeft op de tijdritfiets nog geen overtuigende overwinningen geboekt, maar werd in de tweede Giro-tijdrit wel knap zesde. “Vanaf dat moment zijn we hier mee bezig geweest. De tweede tijdrit heeft hij het heel goed gedaan, dus toen hebben we gezegd: benen sparen en bergop zo min mogelijk inspanningen leveren.”



Haga dook met vier seconden onder de tijd van topfavoriet Campenaerts. ,,Toen kregen we wat meer hoop, maar het was toch nog wachten op Primoz Roglic.” De Sloveen kwam uiteindelijk in de verste verte niet aan de tijd van Haga, waarna het feest losbarstte. ,,We hadden gehoopt dat hij hier kon winnen, maar het niet gedacht. Prachtig", aldus Elijzen.



Tom Dumoulin was er als de kippen bij om zijn ploegmaat te feliciteren. ,,Dit is geweldig. Ik ben heel blij voor Chad en Sunweb. Goed gedaan", zette hij op Twitter. Volgens Elijzen is de Giro nu enigszins gered. ,,De Giro is nu niet geslaagd, want we kwamen met een heel ander doel, maar morgen zit ik met een grote glimlach in de auto naar huis.”