Giro schroeft veiligheidsmaatregelen op om Milaan te halen

Giro d'Italia Oppermach­ti­ge Démare maakt hattrick compleet na nerveuze rit

9 oktober Arnaud Démare heeft zijn derde ritzege in de Giro d’Italia geboekt. De Fransman klopte Peter Sagan met speels gemak in de massasprint na een nerveuze etappe met waaiers. In het algemeen klassement veranderde er uiteindelijk bijna niets, João Almeida behoudt zijn roze trui.