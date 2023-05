Giro d’Italia | Meteen kansen op het roze voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic in openingstijdrit

De startplaats van de 106de editie van de Ronde van Italië is Fossacesia Marina in de Abruzzen. De tijdrit is bijna zeventien kilometer vlak, maar in het slot moet nog flink geklommen worden. Want als de finish in Ortona nadert, gaat het bergop. Eén kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent. Na een korte afdaling wacht de slotkilometer, waar de weg weer licht bergop loopt.

Evenepoel en Roglic behoren gezien hun tijdritkwaliteiten direct tot de kanshebbers voor de eerste roze trui. Zo werd de Belg vorig jaar derde op het WK tijdrijden en won hij een rit tegen de klok op weg naar de eindzege in de Vuelta. De Sloveen is regerend olympisch kampioen in deze discipline.



Jumbo-Visma heeft met de Australiër Rohan Dennis en de Italiaan Edoardo Affini meer ijzers in het vuur. De Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), tweevoudig wereldkampioen, behoort ook tot de favorieten. Anders kandidaten voor een hoge notering in de tijdrit zijn Lennard Kämna en Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Geraint Thomas (INEOS), João Almeida en Brandon McNulty (UAE Team Emirates).



Vanaf 13.50 uur houden we je in ons liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen. De laatste renner finisht rond 17.09 uur.