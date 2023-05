Geraint Thomas was geshockeerd na bericht van Evenepoel: ‘Dacht dat hij me voor de gek hield’

Geraint Thomas is door het uitvallen van Remco Evenepoel de nieuwe rozetruidrager in de Giro d’Italia, al had hij de leiderstrui liever op een andere manier overgenomen. Evenepoel trok zich afgelopen weekend terug wegens een coronabesmetting. Toch ziet de renner van Ineos Grenadiers het dragen van de roze trui als een eer, zei hij maandagmiddag tijdens een persconferentie.

,,Iemand zal hem moeten dragen en ik ben blij dat ik dat mag doen”, zei de 36-jarige Brit. ,,Het is een eer, maar aan de andere kant is dit niet de manier waarop je die trui wilt pakken. Het is een enorm verlies wanneer een race rijders verliest, maar vooral wanneer een wereldkampioen als Remco uitvalt.”

Evenepoel testte zondagavond positief op het coronavirus en werd door zijn ploeg Soudal-Quick-Step teruggetrokken uit de Giro. Kort daarvoor had hij door zijn winst in de negende etappe de roze leiderstrui heroverd. Thomas werd door Evenepoel persoonlijk op de hoogte gesteld. ,,Hij stuurde een berichtje vlak voordat het nieuws naar buiten kwam. In eerste instantie dacht ik dat hij me voor de gek hield en een grapje vertelde.”

Dat was niet het geval, merkte Thomas al gauw. ,,Ik was geshockeerd. Het is teleurstellend voor de race en voor iedereen. Ook voor mezelf, ook al klinkt dat misschien vreemd. Ik keek uit naar een mooie ‘battle’ met iedereen. Dat ik nu de roze trui heb, verandert het een en ander in de komende periode. Ik heb de trui en we jagen er niet meer op. Ik had niet gedacht dat ik leider zou zijn op de eerste rustdag. Ik dacht dat ik minuten zou moeten goedmaken in de derde week, al is dat nog altijd mogelijk. Er is nog een lange weg te gaan.”

Evenepoel was al de zesde renner die vanwege een positieve coronatest de wielerronde moest staken. De organisatie van de Giro besloot maandag om de mondkapjesplicht weer in te stellen. Dat bevestigde koersdirecteur Mauro Vegni in de Gazzetta dello Sport nadat Evenepoel zondagavond de Giro had verlaten.

De Giro kent maandag een rustdag en vervolgt dinsdag met een heuvelachtige etappe van Scandiano naar Viareggio over 196 kilometer.



