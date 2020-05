Geen startschot: Oranje herinneringen van het roze Giro-circus

1. Dumoulin de eerste Nederlander die de Giro won

De grootste Nederlandse wielerprestatie sinds Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won. Met zijn Giro-zege in 2017 vervolmaakte Tom Dumoulin zijn transformatie tot ronderenner. De twee etappezeges (tijdrit naar Montefalco en bergrit naar Oropa) waren het bewijs van zijn suprematie in de Giro dat jaar. Ondertussen schuwde hij niet om zich naast de fiets te laten gelden en maakte openlijk ruzie met rivalen Vincenzo Nibali en Nairo Quintana.



Een jaar na zijn eindzege keerde Dumoulin in 2018 terug naar de Giro, maar moest het afleggen tegen Chris Froome die met een ongekende solo op de Colle delle Finestre de macht greep. Vorig jaar liet Dumoulin zich opnieuw verleiden - onder meer door drie tijdritten het routeschema - om van start te gaan in de Giro. Een crash in etappe 4 luidde een lange periode van mineur in. Sindsdien zat Dumoulin nog maar zes wedstrijddagen op de fiets en ondertussen is het wachten tot Dumoulin zich als ronderenner weer eens kan laten gelden.