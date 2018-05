Froome: Veel renners zullen Dumoulin aanvallen op de Etna

,,Het zal erg explosief worden in de finale. We zullen zien hoe het gaat. Ik hoop dat ik deze etappe goed doorkom. Ik heb al tijd verloren, maar ik wil dat wel gaan verbeteren", vertelt de meervoudig Tourwinnaar.



,,Veel pure klimmers maken geen kans tegen Dumoulin in de tijdrit en willen tijd pakken op hem. Dit is de eerste echte bergrit van de Giro", zegt Froome. De renner van Team Sky benadrukte eerder wel dat dit niet de zwaarste bergrit is, maar dat er wel duidelijke verschillen kunnen ontstaan. ,,Het hangt er vanaf wie, wat gaat doen. We zullen meer aanvallen zien dan vorig jaar.