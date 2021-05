Ewan over vijfde etappezege in Giro: ‘Het was een kwestie van slim zijn’

Sunweb tweede en derde Kelderman voor eerst op podium in grote ronde: ‘Dubbel gevoel’

25 oktober Wilco Kelderman beëindigde de Giro d’Italia als derde in het klassement. De 29-jarige Nederlander reed vanaf de negentiende etappe twee dagen in de roze leiderstrui, maar moest die gisteren, in de laatste bergrit, afgeven aan ploegmaat Jai Hindley. In de slottijdrit pakte Tao Geoghegan Hart uiteindelijk de eindzege. ,,Nu is het nog wel een dubbel gevoel, omdat we de eindzege verspeeld hebben op de laatste dag”, zei Kelderman bij de NOS.