Evenepoel keert terug in Giro na langdurig herstel van zware val in ravijn: ‘Kijken hoe lichaam reageert’

Evenepoel is volledig hersteld van de verwondingen die hij opliep door zijn zware val in de Ronde van Lombardije vorig jaar augustus. Bij die crash, waarin hij in een afdaling over een muurtje het ravijn in viel, liep de Belgische wielrenner onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Voorafgaand aan de Italiaanse klassieker had de Belg alle vier de etappekoersen die hij in 2020 reed op zijn naam geschreven.