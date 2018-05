Een kijkje door de roze bril van Dumoulin

Asscher en Klaver 'felicite­ren' Yates met Gi­ro-overwin­ning

23 mei Tom Dumoulin rijdt een dijk van een Giro d'Italia, maar er is er eentje net even beter. Simon Yates lijkt op weg naar zijn eerste zege in een grote ronde. Om de Britse rozetruidrager uit zijn flow te halen, worden alle middelen ingezet.