Dumoulin opgelucht dat hij geen schade oploopt bij val in afdaling

,,Het was even tricky", blikt de nummer twee van het klassement (op 41 seconden van leider Simon Yates) bij Eurosport terug op zijn glijpartij op 18 kilometer van de streep ,,Ik viel in de afdaling en moest snel van fiets wisselen omdat ik de ketting er niet op kreeg. Gelukkig kon ik snel terugkeren. Sam heeft goed werk verricht, daar ben ik hem heel dankbaar voor."



De kopman van Team Sunweb heeft ook fysiek geen schade opgelopen. ,,Het was even schrikken, maar gelukkig heb ik nergens last van momenteel", zo blikt hij terug op een hectische dag, waarin er hard werd gereden om Esteban Chaves (die tweede stond in het klassement) op achterstand te zetten. ,,We wilden hem niet laten terugkeren. Daarom werd het een zware dag."