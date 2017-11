Dumoulin aanwezig bij presentatie Giro-parcours

Of Dumoulin de Giro rijdt, is overigens nog steeds onduidelijk. 'Turbo Tom' maakt zijn keuze pas in januari bekend, tijdens de ploegenpresentatie van Team Sunweb. Zaterdag zei Dumoulin al wel dat hij weet hoe zijn programma er volgend jaar uit ziet. ,,Ik ben tevreden met die keuze, maar ik zeg nog niet wat het wordt", zo zei hij.



De Giro start volgend jaar op 4 mei in Jeruzalem. De verwachting is dat de vulkaan Etna, Montevergine di Mercogliano, Campo Imperatore en de mythische Colle delle Finestre in het parcours worden opgenomen. Ook sijpelde de voorbije maanden door dat de Giro 2018 twee individuele tijdritten kent en er een etappe start in de woonplaats (Filottrano) van de eerder dit jaar omgekomen Michele Scarponi. Gisteren werd al bekend dat de gevreesde 'pukkel' Monte Zoncolan opnieuw zijn opwachting maakt.



De presentatie van de Giro 2018 is woensdag via de site van de Giro tussen 17.00 en 18.00 uur live te volgen.