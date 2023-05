Drie op een rij in Giro d’Italia: Alberto Dainese pakt na millimetersprint de ritwinst

met videoDe zeventiende etappe in de Giro d’Italia is gewonnen door Alberto Dainese. In een massasprint was de renner van Team DSM net iets sneller dan Jonathan Milan. Michael Matthews werd derde, al scheelde het allemaal niet veel.

Vijf massasprints waren er deze Giro tot de etappe van vandaag, met telkens vijf andere winnaars. Met Kaden Groves en Mads Pedersen zitten er al twee etappewinnaars thuis, maar voor Milan, Matthews en Pascal Ackermann was het de kans om de teller op 2 zeges te zetten. Het parkoers leende zich perfect voor een nieuwe massasprint.

Want in de slopende slotweek is de zeventiende rit van Pergine Valsugana naar Caorle een beetje een vreemde eend in de bijt. De etappe begon op 531 meter hoogte en eindigde precies 531 meter lager zonder enige hindernissen onderweg. Ideaal voor sprinters dus, en niet voor aanvallers Senne Leysen, Thomas Champion, Diego Sevilla en Charlie Quarterman die het nog wel probeerden, maar in de slotfase werden gegrepen. Leysen sputterde nog wat tegen, maar zonder succes.

Volledig scherm De kopgroep van vier. © photo: Cor Vos

Fotofinish

Het draaide zoals verwacht op een sprint uit. Team DSM zette Alberto Dainese in de laatste kilometer goed af. Michael Matthews ging de sprint vervolgens van ver aan en sloeg een gat, maar hij ging de sprint van net iets te ver aan. Simone Consonni kon het tempo van de Australiër niet volgen en zorgde er voor dat Dainese het gat naar Matthews dicht kon rijden. Dainese, deze Giro vaak rijdend voor Marius Mayrhofer, ging erop en erover en bleef de opkomende Jonathan Milan net voor, waarmee hij in eigen regio voor de zesde verschillende winnaar zorgde. Dainese won vorig jaar ook al een rit in de Italiaanse ronde. Matthews finishte als derde.

,,Vandaag hebben we geweldig gereden. Ik werd links ingehaald, raakte wat ingesloten en moest naar Matthews toe. Ik ben zo diep gegaan en moest echt mijn fiets naar voren smijten om de winst te pakken, maar het is gelukt. De laatste vijf dagen voelde ik me ziek, last van mijn buik en moeite met ademhalen. Vandaag voelde ik me voor het eerst weer goed. Om dan direct te winnen is heel mooi", zegt de Italiaanse ritwinnaar.

Geraint Thomas in het roze

Morgen gaat de Giro verder met een zware bergetappe naar Val di Zoldo. Geraint Thomas verdedigt een voorsprong van 18 seconden op João Almeida. Primoz Roglic volgt als derde op 29 seconden. De Giro eindigt zondag in Rome met een vlakke rit, tevens de laatste kans voor de rappe mannen.

Volledig scherm Mark Cavendish. © AP

Algemeen klassement

