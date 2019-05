‘Deze Giro wordt beslist in de bergen’

Zijn status als een van de beste ronderenners van het peloton bewees hij vorig jaar met een tweede plaats in de Giro achter Chris Froome en zijn tweede plek achter Geraint Thomas in de Tour. Nu wil híj weer de beste zijn. Het is ook de reden dat hij afgelopen winter op huwelijksreis in Nepal terugkwam op zijn keuze voor de Tour.



In de Tour (vele klimkilometers op grote hoogte, weinig tijdritkilometers) waren de winstkansen volgens hem en zijn ploeg kleiner dan in deze Giro (een lange aanloop tot de zware bergen, liefst drie tijdritten). Het Giro-parkoers met inderdaad de forse hoeveelheid van 58,5 tijdritkilometers is op zijn lijf geschreven. Al zet hij zijn voornaamste uitdagers,



Primoz Roglic en de als tijdrijder verbeterde Simon Yates, in die tijdritten op dag 1, 9 en 21 niet zomaar op grote achterstand.



,,Die tijdritten zijn leuk en ik hoop wat voorsprong op te bouwen, maar uiteindelijk wordt deze Giro beslist in de bergen”, zegt Dumoulin. ,,Dat die pas in de laatste week volgen, zal mentaal lastig zijn.”



Roglic (29) en Yates (26) kijken net zo goed tevreden naar het rittenschema, beseft hij. De Sloveen van Jumbo-Visma, Roglic, won dit voorjaar al zijn drie WorldTour-rondes: UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië. De Brit van Mitchelton-Scott was Dumoulin vorig jaar de baas in het gebergte tot zijn inzinking in rit 19, waarin hij 38 minuten verloor. De Vuelta, waar hij net als dit voorseizoen zuiniger met zijn energie omsprong, won Yates vervolgens oppermachtig. En dan zijn er nog Vincenzo Nibali (34) en Miguel Ángel López (25) en het Movistar-duo Mikel Landa (29) en Richard Carapaz (25).



Een zesde plaats in de UAE Tour en een vierde plaats in Tirreno-Adriatico, daar moet Dumoulin het vooralsnog mee doen. ,,Best goed”, zegt hij daar zelf over. ,,Maar iemand als Roglic vliegt echt momenteel en is nog onverslaanbaar. Ik zou willen dat ik van mezelf hetzelfde kon zeggen, maar dat is helaas niet zo.” Met een grijns: ,,Andere jaren won ik in het voorjaar ook niet en dan was mei wél mijn periode. Ik hoop dat dat nu weer zo is.”



Zijn vorige successen en een degelijk voorjaar zijn geen garantie voor een topprestatie in deze Giro, denkt Thijs Zonneveld.