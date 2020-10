Démare dankt zijn ploeggenoten: 'Zij hebben weer geweldig werk verricht’

Giro Ongenaakba­re Démare sprint in Rimini naar vierde etappezege

17:27 Arnaud Démare heeft de elfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman was in een massasprint de snelste en tekende in Rimini voor zijn vierde etappeoverwinning. Peter Sagan werd greep een dag na zijn prachtige etappezege in Tortoreto naast de zege. Alvaro Hodeg eindigde als derde.