,,Ik zag het niet tijdens de klim, je ziet nooit iets aan hem'', aldus Dumoulin. ,,Op twee kilometer had ik weinig meer te verliezen dus ik dacht: ik ga volle bak, en dan zie ik wel waar het schip strandt. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Dan heb ik Yates getest en laten zien dat ik nog meedoe. Het werd meer dan dat.''



,,Ik voelde me in het begin van de etappe wel goed, maar in het middenstuk sukkelde ik wat in slaap'', geeft de Giro-winnaar van vorig jaar toe. ,,In de finale werd het weer even wat beter. Op de klim trok Movistar heel hard door. Daar had ik het eigenlijk wel moeilijk. Maar ik denk dat iedereen dat wel had, dus dat was uiteindelijk prima.''



,,De komende twee dagen gaat het oorlog worden'', kondigt Dumoulin aan, die met nog twee bergetappes op het programma nog maar een achterstand heeft van 28 seconden in het klassement. ,,We gaan het zien of ik dan dezelfde benen heb.''