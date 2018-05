De Giro is veel meer dan alleen Tom Dumoulin

Dumoulin vindt z'n ritzege belangrij­ker dan tijdwinst op Froome

4 mei Tom Dumoulin kan zijn geluk niet op na zijn zege in de openingstijdrit van de Ronde van Italië. ,,Dit is echt perfect", zei de Limburger, die als Girowinnaar van vorig jaar het startnummer 1 draagt. ,,Ik wilde winnen en de concurrentie op achterstand zetten. Dat is gelukt. Mooier kan gewoon niet."