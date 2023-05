David Dekker verrast met tweede plaats in sprint tweede etappe Giro d’Italia: ‘Dit geeft motivatie voor meer’

De pas 22-jarige Milan boekte zijn vierde zege als prof. De 25-jarige Dekker won nog niet, maar was al meermaals dichtbij. Het is de vierde tweede plaats voor de Nederlander, na twee keer in de UAE Tour in 2021 en dit jaar in de Ronde van Oman.

Op meer dan dertig kilometer werden de avonturiers gegrepen, waarna het peloton zich kon opmaken voor de eerste massasprint van de 106de editie van de Giro. Op ruim drie kilometer voor de streep was een massale valpartij, waarna een sterk uitgedunde groep richting finish reed. In de sprint was Milan veruit de snelste, voor Dekker en de Australiër Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Door de crash verloor onder anderen Tao Geoghegan Hart (Ineos), Girowinnaar in 2020, negentien seconden op Evenepoel, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en de andere klassementsrenners.



Milan reageerde uitgelaten op zijn ritwinst, zijn eerste in de Ronde van Italië. ,,Ik kan het gewoon niet geloven”, stamelde hij kort na de finish. ,,Ongelooflijk, in mijn eerste Giro win ik de tweede etappe. Het is iets dat ik vooraf niet voor mogelijk hield. In de sprint bracht de ploeg mij perfect in positie.” Maandag volgt een rit van Vasto naar Melfi met kort voor de finish twee lastige klimmetjes. In het algemeen klassement heeft Evenepoel een voorsprong van 22 seconden op zijn naaste belager, de Italiaan Filippo Ganna (Ineos).