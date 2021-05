Campenaerts: ‘Drie ritzeges in Giro is fantastisch voor de ploeg’

,,Deze ochtend zeiden we tegen elkaar, wat kunnen we nog doen om deze Giro nog mooier voor de ploeg te maken? Omdat we geen klimmers hebben voor de komende etappes, besloten we om er in deze rit helemaal voor te gaan”, zei Campenaerts. ,,We hebben als een geheel gereden, ubuntu - ik ben want wij zijn”, verwees hij naar de Afrikaanse filosofie. ,,We hebben alles gegeven en ik ben heel blij dat ik het kon afmaken.”