Brandon McNulty juicht in vijftiende etappe Giro d'Italia, Bauke Mollema vierde: ‘Heb het geprobeerd’

‘Onbeschrijflijk gevoel’ bij McNulty

McNulty was dolgelukkig met zijn eerste ritzege in een grote ronde. De Amerikaan werd eerder in de Giro ziek en verspeelde toen al het uitzicht op een goed klassement. ,,Ik werd ziek in de tweede tijdrit en dacht dat het over was, maar alles kwam toch nog goed. Het gevoel is onbeschrijflijk, ik ben heel blij”, vertelde de renner van UAE Team Emirates. ,,Vandaag klopte alles. Ben (Healy, red.) was zo sterk, op de laatste vlakke kilometers hebben we het spel gespeeld. Frigo sloot precies op het juiste moment weer aan. Hij versnelde, ik koos zijn wiel en kwam er tweehonderd meter voor de streep uit.”



Met Joao Almeida heeft UAE Team Emirates een podiumkandidaat in de rangen. ,,Oorspronkelijk wilden we zowel met Almeida een goed klassement nastreven als een etappezege najagen. Nu dat laatste gelukt is, kunnen we volledig focussen op het klassement. Hopelijk geef het hem een boost", aldus de 25-jarige McNulty.