Besmette Remco Evenepoel stapte terecht af in Giro: ‘Doorgaan zou onverstandig en onmogelijk zijn geweest’

met videoCorona is terug (van nooit echt weggeweest) in het wielrennen. En hoe. Rozetruidrager en topfavoriet Remco Evenepoel verliet zondagavond gedesillusioneerd de Giro met een positieve test. Waarom is covid in het wielrennen nog altijd zo’n groot item terwijl het in de maatschappij nauwelijks meer over corona gaat?