Bernal looft land- en ploeggenoot: ‘Eén van de beste ronderenners van het peloton’

,,Hij heeft nog maar een keer getoond dat hij één van de beste ronderenners van het peloton is”, was Bernal zeer positief over zijn belangrijkste helper bergop deze Giro. ,,Hij is erg goed in rittenwedstrijden van drie weken en kan ook goed tijdrijden. Het is leuk om hem aan mijn zijde te hebben, zeker omdat hij ook een Colombiaan is.” Martínez viel vorig jaar op met de eindzege in het Critérium du Dauphiné en een ritzege in de Tour de France.



Bernal is, twee jaar na zijn eindzege in de Tour, hard op weg naar een nieuwe overwinning in een grote ronde. ,,Ik sta er goed voor”, zei de Colombiaan, die in de slottijdrit een voorsprong van 1'59 verdedigt op Caruso. ,,Ik ben heel tevreden met het resultaat van vandaag. We hadden alles goed onder controle en uiteindelijk houd ik nog twee minuten over voor de tijdrit van morgen.”



Caruso deed er alles aan om Bernal verder op achterstand te zetten, maar het verschil aan de finish was slechts 24 tellen. ,,Ja, het zag er even wat minder uit toen Caruso een minuut had, maar ik had nog drie ploeggenoten bij me en die hebben het prima gedaan, zodat ik zo fris mogelijk aan de slotklim kon beginnen.”