Bernal blij met concurrent Evenepoel: ‘Een verrijking voor het wielrennen’

Favoriet Ganna maakt status waar en wint tijdrit Giro

8 mei De Italiaan Filippo Ganna is de eerste leider in de Ronde van Italië. De renner van Ineos Grenadiers won de eerste etappe, een individuele tijdrit over 8,6 kilometer in Turijn. Ganna, regerend wereldkampioen tijdrijden, was vorig jaar ook al de beste in de openingstijdrit.