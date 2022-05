Bekijk hier uitslagen, klassementen en het rittenschema van de Giro d’Italia

Giro d'Italia Eindelijk weer succes voor Démare, Van der Poel laat massa­sprint in Giro lopen

Arnaud Démare heeft eindelijk weer een succes geboekt. De Fransman was in een massasprint de snelste in Messina. Dankzij beulswerk van Alpecin-Fenix moesten sprinters als Caleb Ewan en Mark Cavendish het peloton laten gaan op de enige klim van de dag. Zo werd het een massasprint zonder de twee snelste mannen van deze Giro. Van der Poel wilde zich hierin mengen, maar liet aan het einde lopen. Fernando Gaviria werd tweede en Giacomo Nizzolo maakte het podium compleet.

11 mei