Bekijk hier alle klassementen, het rittenschema en de deelnemerslijst van de Giro d’Italia

Giro d'Italia Bernal geeft concurren­ten genadeklap met solozege in chaotische Dolomieten­rit

Egan Bernal heeft zijn belagers in de Giro d'Italia de genadeklap toegediend. De Colombiaanse rozetruidrager reed in de ingekorte koninginnenrit solo weg uit de groep favorieten en boekte in Cortina d’Ampezzo zijn tweede dagsucces.

17 september