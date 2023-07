Annemiek van Vleuten heeft vierde eindzege Giro Donne voor het grijpen, Blanka Vas wint voorlaatste rit

Van Vleuten (40) stopt na dit seizoen als profwielrenster. Ze won de Ronde van Italië voor vrouwen eerder in 2018, 2019 en vorig jaar. In de 34ste editie gaat ze de slotetappe in met een voorsprong van bijna vier minuten op de Française Juliette Labous. Morgen is de finale relatief vlak en ligt een massasprint in de lijn der verwachtingen.

De zevende en voorlaatste rit in de Giro Donne ging over ruim 125 kilometer van Nuoro naar Sassari. Floortje Mackaij, ploeggenote van Van Vleuten bij Movistar, koos voor de aanval, maar werd in de slotfase ingerekend. Een sprint bergop moest voor de beslissing zorgen.



Daarin toonde Vas (SD Worx) zich de sterkste, voor de Amerikaanse Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing) en de Duitse Liane Lippert (Movistar). Marianne Vos (Jumbo-Visma) was op de tiende plaats de beste Nederlandse in de daguitslag. SD Worx won eerder in de Giro al een rit met Lorena Wiebes. Voor Vas is het de tweede ritzege dit jaar in de WorldTour. Ze won in juni de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland. Daarna werd ze nog nationaal kampioene op de weg en in het tijdrijden.