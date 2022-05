Aangeslagen Tom Dumoulin stapt uit Giro: ‘Het zit er gewoon niet in’

De ontwikkelingen in de heuvelachtige Giro-rit volg je hier . ,,Ik kom gewoon niet vooruit”, aldus een zichtbaar aangeslagen Dumoulin tegen de NOS. ,,Ik ben leeg en krijg geen kracht op de pedalen zonder dat het overal pijn doet. Het zit er gewoon niet in. Ik heb op dit moment geen antwoord voor je wat het is en waarom ik dit jaar niet vooruit kom. Ik weet het niet”, zei Dumoulin, die in het algemeen klassement op de 31ste plaats stond op ruim 19 minuten van de roze trui. ,,Ik wist dat ik niet de beste benen had deze Giro. Gelukkig heb ik nog een mooie tijdrit gereden en een heel mooie dag beleefd met Koen Bouwman”, zo doelde Dumoulin op de zege van zijn Jumbo-Visma-teamgenoot in de zevende etappe. ,,Maar ik wist dat mijn niveau verre van goed was. Ik had mezelf voorgenomen: het enige wat ik nu kan doen, is alles eruit halen en in ieder geval deze ronde in de benen krijgen. Ik keek er heel erg naar uit om te finishen in Verona. Maar het lijf is gewoon op. Dit is een heel grote teleurstelling.” Nu gaat Dumoulin naar huis om deze deceptie te verwerken. ,,En dan? Dat weet ik nog niet.”

Terugkeer in grote ronde

Voor Dumoulin, winnaar van de Giro in 2017, was het zijn eerste grote wielerronde sinds het najaar van 2020. Begin vorig jaar was hij er een paar maanden uit wegens motivatieproblemen die volgden na een lange periode vol blessureleed. Na zijn terugkeer richtte hij zich op de olympische tijdrit. In Tokio veroverde Dumoulin het zilver achter zijn Sloveens ploeggenoot Primoz Roglic.



Dumoulin verscheen twee weken geleden met twijfels aan de start in Hongarije. Die vonden hun oorsprong in een matig voorjaar waarin hij, na een trainingskamp in Colombia, bergop niet mee kon met de klimmers in de UAE Tour, corona kreeg en in de Ronde van Catalonië bij zijn rentree al snel moest afstappen. Na een onopvallend optreden in de Amstel Gold Race ging hij op hoogtestage op Tenerife. Dumoulin werd daar naar eigen zeggen elke dag beter. ,,Maar of ik voor het klassement zal meedoen durf ik niet te zeggen. Het is ook even geleden dat ik dat deed”, sprak hij voor de start van de Giro in Boedapest.



Dumoulin werd derde in de tijdrit in de Hongaarse hoofdstad - de tweede etappe - maar was toen al niet tevreden over zijn niveau. Drie dagen later moest hij op de Etna dus de klassementsmannen laten gaan. Een rit winnen werd zijn doel, waarin nadrukkelijk werd gedacht aan de langere tijdrit op de slotdag. Zo ver komt het niet.