'Aan tafel heeft Egan nooit het hoogste woord, het tegenovergestelde van hoe hij koerst’

Door Daniël Dwarswaard



Vijf maanden na de Tourzege van Egan Bernal ziet Dylan van Baarle zijn Colombiaanse kopman Egan Bernal voor het eerst weer terug. Het is eind 2019 en Team Ineos, voorheen Team Sky, start een nieuw seizoen met een nieuwe sponsornaam op Mallorca. In de Spaanse winterzon op trainingskamp. Van Baarle is één van de zeven ploeggenoten die Bernal een paar maanden eerder naar de historische zege in de Ronde van Frankrijk hebben ondersteund.



,,Stond Egan ineens met een gesigneerde gele trui voor mijn neus. ‘Als bedankje voor wat je voor me hebt gedaan’, zei hij. Dat typeert hem’’, zegt Van Baarle. ,,Niet even snel een boksje en bedankt. Sommige kopmannen zullen denken: ik stuur zo’n shirtje wel even op. Egan wilde het per se persoonlijk overhandigen. Dat het een paar maanden later was, toen we elkaar voor het eerst weer zagen, vond ik eigenlijk wel mooi. Dat shirt ligt in mijn appartement in Monaco. Bij andere waardevolle shirts.’’