Zwangerschapsjeuk is niet te voorkomen, maar wel te behandelen: 'Douche niet te vaak’

Zit je net met een bolle buik in een roze wolk, begint er van alles aan je lichaam te kriebelen. Zwangerschapsjeuk is in de meeste gevallen onschuldig, maar niet altijd. En het is vooral erg irritant. Wat is het, wanneer komt het voor en wat is er tegen te doen? ,,Zoek medische hulp. Jeuk kan je echt uitputten.”

Qmusic-dj Marieke Elsinga is heel blij met haar pasgeboren baby, maar plaatste onlangs een persoonlijke post op Instagram over ernstige jeuk tijdens en na haar zwangerschap. ‘Mijn kraamtijd met Jip is zalig, maar ik heb ook verdriet omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt’, schrijft ze. Voor veel vrouwen was het gevoel erg herkenbaar, zo blijkt uit de reacties op haar post.

Zwangerschapsjeuk is een verzamelnaam van een stel jeukende zwangerschapskwalen. Het komt vaker voor dan je denkt, weet dr. David Njoo, dermatoloog in de maatschap Dermatologie Ziekenhuisgroep Twente en hoofdredacteur van Huidarts.com. ,,Zo’n een op de vijf vrouwen heeft er tijdens de zwangerschap in meer of mindere mate last van.” In de meeste gevallen is jeuk tijdens de zwangerschap vooral heel vervelend, maar wel onschuldig. De jeuk kan al dan wel niet gepaard gaan met huiduitslag.

Uitrekken van de huid

Zwangerschapsjeuk kan lokaal optreden, bijvoorbeeld ter hoogte van de buik, onder de borsten of ter hoogte van de handpalmen en/of voetzolen, ziet Eveline Mestdagh, wetenschappelijk adviseur en senior beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). ,,Het uitrekken van de huid kan op zich al jeuk geven. Vaak is jeuk het gevolg van een reeds bestaande huidaandoening die toevallig samenvalt met de zwangerschap.”

De jeuk kan ook het gevolg zijn van zwangerschapspecifieke huidaandoeningen, zoals zwangerschapsdermatosen. Hormonen spelen soms een rol bij het ontwikkelen van zwangerschapsjeuk. ,,Bij sommige vrouwen geven hormonen tijdens de zwangerschap aanleiding tot een ontstekingsreactie”, aldus Njoo.

Blaren en bulten

Enkele soorten zwangerschapsjeuk vormen mogelijk een risico voor moeder en kind, aldus dermatoloog Njoo. ,,Herpes gestationes komt voor in het tweede of derde trimester en is een sterk jeukende blarenziekte. In sommige gevallen leidt dit tot groeivertraging van de baby. Gelukkig is deze aandoening ook tijdens de zwangerschap met een prednisonkuur goed te behandelen.” De aandoening is uiterst zeldzaam: het komt bij 1 op de 40.000 tot 50.000 zwangerschappen voor.

Een andere vorm van zwangerschapsjeuk waarbij rode bulten en mogelijk blaasjes ontstaan, is PUPPP (Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy). PUPPP begint meestal in het derde trimester en komt vaker voor bij vrouwen die in verwachting zijn van een meerling. Mogelijk veroorzaakt de snelle rek van de buikwand een plaatselijke ontstekingsreactie.

Gevaarlijke galstuwing

Een andere aandoening die onder zwangerschapsjeuk valt die mogelijke risico’s heeft voor het ongeboren kind is zwangerschapscholestase. ,,Bij deze zeldzame aandoening is er sprake van een cholestase ofwel galstuwing die de jeuk veroorzaakt”, legt Mestdagh uit. Dit wordt – waarschijnlijk onder invloed van zwangerschapshormonen – veroorzaakt door een te trage galafvoer waardoor er te veel (gal)zuren achterblijven in het lichaam.

Deze (gal)zuren kunnen de lever tijdelijk beschadigen. Deze beschadiging herstelt normaal gezien na de bevalling. Deze zwangerschapsjeuk komt in 2 procent van de zwangerschappen voor en treedt op in het laatste trimester. Beide experts adviseren in geval van cholestase om veel water te drinken en vooral vetarm te eten om de lever zo min mogelijk te belasten.

Trek snel aan de bel

Je kunt zwangerschapsjeuk volgens Njoo niet voorkomen. Behandelen is doorgaans wel goed mogelijk. Daarom is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Zeker als er behalve jeuk ook sprake is van bultjes of blaasjes is het belangrijk om zo snel mogelijk een arts of verloskundige te waarschuwen. ,,Ook als je ‘alleen’ last hebt van jeuk, raad ik aan medische hulp te zoeken. Jeuk kan je echt uitputten. En als zwangere vrouw en moeder in spe heb je al je reserves nodig”, tipt de dermatoloog.

Voor alle zwangere vrouwen die gek worden van de jeuk is er hoop. Naast het feit dat de meeste zwangerschapsjeuk (indien juist gediagnosticeerd) goed is te behandelen, is het optreden ervan vaak eenmalig, zegt Njoo. ,,In de meeste gevallen treedt het maar tijdens één zwangerschap op, doorgaans de eerste. Een speciale gel kan een verlichtend effect geven. Douche niet te vaak, dit kan je huid uitdrogen. En gebruik bij liever geen geparfumeerde verzorgingsproducten, die kunnen de huid nog meer irriteren.”

Na de bevalling kunnen de klachten nog een tijdje aanhouden, maar vaak verdwijnen ze vanzelf weer. In het geval van een zwangerschapscholestase is echter opvolging nodig, vertelt Mestdagh. ,,Het controleren van de galzuren gaat door in de kraamperiode, tot het niveau weer normaal is. De jeuk kan, bij verhoogde waarden, ook na de bevalling nog even aanhouden.”

