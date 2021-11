Zorgpremie Menzis volgend jaar opnieuw hoger

Met de stijging van 3,25 euro per maand komt de maandpremie voor Menzis Basis per 1 januari uit op 133,25 euro. De hoogte van de zorgpremies van Menzis is belangrijk voor Twente en de Achterhoek. De helft van de Twentenaren is namelijk klant bij Menzis, in de Achterhoek gaat het om 42 procent van de inwoners.



Verzekerden van Menzis hoeven voor hun aanvullende verzekering in 2022 niet meer te betalen. De premie blijft gelijk aan die van dit jaar. Twee minder vaak verkochte basisverzekeringen van Menzis stijgen ook in prijs. De restitutiepolis Menzis Basis Vrij wordt in 2022 3,75 euro duurder en gaat daarmee 143,75 euro kosten. Bij dit product mag de verzekerde zelf z’n zorgaanbieders kiezen.



De derde basisverzekering van Menzis is de Menzis Basis Voordelig. Die gaat 119 euro per maand kosten. Dat is 2 euro meer dan dit jaar. De verzekerde krijgt minder service, moet meer zelf online regelen en heeft een minder ruime keuze uit zorgaanbieders dan bij Menzis Basis.