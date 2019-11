Zorgpremie Menzis in 2020 euro per maand duurder

Menzis houdt de premiestijging voor het derde jaar op rij beperkt. De zorgkosten zijn weliswaar weer gestegen, maar Menzis haalt net als vorig jaar zo’n 80 miljoen uit de eigen reserves om de prijsstijgingen te dempen. De premie voor de basisverzekering komt daarmee op 123 euro per maand.

Aanmerkelijk duurder

Maar voor een deel van de klanten wordt de zorgpremie wel aanmerkelijk duurder door een andere maatregel. Het kabinet heeft namelijk besloten dat collectief verzekerden bij alle verzekeraars maximaal vijf procent korting mogen krijgen, in plaats van soms wel tien procent in voorgaande jaren. Dat leidt bij meer dan de helft van de verzekerden tot een stijging van enkele euro’s per maand in vergelijking met dit jaar.

In Nederland is ongeveer 65 procent van de verzekerden collectief verzekerd, bij Menzis ligt dat percentage iets lager. In juni 2018 kondigde minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aan dat hij van de hoge kortingen voor collectief verzekerden af wil. Dat leidt komend jaar al tot een verlaging van de korting en de verwachting is dat het voordeeltje op termijn helemaal wordt afgeschaft. Dat leidt naar verwachting tot meer beweging bij de klanten, want uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de verzekerden overweegt over te stappen als hun korting op de basisverzekering wordt verlaagd.

Quote Menzis is de grootste verzeke­raar in Oost en Noord Nederland; in Twente is meer dan de helft van de inwoners er verzekerd

Praktijk vs theorie

Directeur Dirk Jan Sloots van Menzis begrijpt de kabinetsmaatregel wel. Volgens hem is de laatste jaren gebleken dat de collectieve korting zijn doel voorbij schiet. „Het idee was dat je voor specifieke doelgroepen kosten kon besparen. Die voordelen kon je in de vorm van financiële korting teruggeven. Maar zo blijkt het in de praktijk niet te werken.”

Daarom leidt het huidige systeem er volgens Menzis vooral toe dat de niet-collectief verzekerden meebetalen aan de korting voor de wel-collectieven en dat is in strijd met het solidariteitsprincipe binnen de ziektekostenverzekering.

Grootste

Menzis is de grootste verzekeraar in Oost en Noord Nederland; in Twente is meer dan de helft van de inwoners er verzekerd. De zorgverzekeraar probeert dan ook zoveel mogelijk langjarige afspraken te maken met huisartsen en ziekenhuizen in de regio, om continuïteit en stabiliteit van de zorg te garanderen.