Zorg op steeds hogere kosten gejaagd door inhuur dure flexwerkers

video ‘Als ik toen naar die dokter had geluisterd, was ik er nu al jaren niet meer geweest’

10 december Ruim de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis voor hen het meest geschikt is. Bij nierkankerpatiënt Ger Dullens liet zijn arts zoveel steken vallen, dat hij al snel zijn heil ergens anders zocht. ,,Mijn arts was vergeten mij te bespreken, kreeg een rood hoofd en rende gauw weg.’’