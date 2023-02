Zo verbeter je jouw mentale gezondheid: ‘Praten over je gevoelens kan een enorme opluchting zijn’

Als je jouw mentale gezondheid wil verbeteren, is het belangrijk om hier de tijd voor te nemen. Mentale gezondheid is een breed begrip. Het gaat over de kwaliteit van je leven, of je je eenzaam voelt, of je tevreden bent of geluk ervaart en hoe gezond je bent.

Mentale gezondheid bestaat uit verschillende componenten en bouwstenen en een aantal hiervan gaan over ‘mentale fitheid’, zoals mentale vaardigheden (persoonlijke component), erbij horen en meedoen of je gesteund voelen (sociale component), grenzen stellen of ontspanning vinden (functionele component) en de afwezigheid van psychische klachten (perceptieve component).

Contact en relaties net zo belangrijk

Het helpt om bewust bezig te zijn met wat je wil verbeteren, benadrukt Jolanda Meeuwissen, onderzoeker aan het Trimbos-instituut. Net zoals je oefeningen kunt doen om fysiek sterker en fitter te worden, kun je ook oefeningen doen die je mentaal vitaal maken. ,,Blijven proberen, rustig opbouwen en herhalen van oefeningen zijn belangrijk voor het versterken van je mentale fitheid.”

Contact en relaties met andere mensen zijn net zo belangrijk voor onze psychische gezondheid als goede voeding en voldoende beweging, zegt Emy Grootveld, woordvoerder bij de Parnassia Groep. ,,Daarbij kan praten over je gevoelens een enorme opluchting zijn. Wanneer je je gevoelens namelijk voor jezelf houdt, kan dit juist leiden tot somberheid, stress of eenzaamheid.”

Omgaan met tegenslagen

,,Mentale fitheid gaat over de veerkracht die je hebt om met stress, veranderingen en tegenslagen in je leven om te gaan”, zegt Meeuwissen. Er zijn verschillende oefeningen die je kunt doen om mentaal sterker en fitter te worden of te blijven.

Quote Het hoeft niet allemaal tegelijker­tijd. Blijf er wel mee bezig en vraag hulp als je veel of ernstige klachten hebt en tips en oefeningen niet helpen Jolanda Meeuwissen

Hierbij kun je denken aan meer energie krijgen, in balans komen, assertiviteit eigen maken, geluk verhogen, mindfulness toepassen, beter ontspannen en zingeving vinden. Voor elk van deze aspecten van mentale fitheid zijn er ook veel tips die je elke dag kunt gebruiken. ,,Je kunt kiezen welke aandachtsgebieden voor jou belangrijk zijn en deze één voor één aanpakken. Het hoeft niet allemaal tegelijkertijd. Blijf er wel mee bezig en vraag hulp als je veel of ernstige klachten hebt en tips en oefeningen niet helpen.”

Een aantal tips om mentale fitheid te verbeteren

Bewegen heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid en is goed voor de hersenen. ,,Drie keer per week sporten is ideaal. Maar dagelijks een half uur bewegen geeft ook al ontspanning, vermindert stress en zorgt voor een betere stemming. Zoek manieren om bewegen leuk te maken. Regelmatig bewegen kan zelfs angst- en depressieve klachten verminderen”, zegt Grootveld.

Ook voeding heeft invloed op het mentale welzijn. ,,Ga voor minder rotzooi en meer gezonde voeding. Minder suiker, alcohol, tabak en vettigheid. Meer water, groentes, fruit en gezonde vetten”, vervolgt Grootveld.

Tips waarmee je zelf aan de slag kunt om je mentale fitheid te verbeteren, zijn volgens Meeuwissen:

• Geef richting aan je leven, doe dingen die je leuk en belangrijk vindt.

• Leef en geniet bewust, geef door mindfulness meer aandacht aan wat je doet.

• Ontwikkel sociale relaties, relaties zijn een belangrijke bron van geluk en welzijn.

• Leef gezond, hierdoor word je niet alleen fysiek, maar ook mentaal fit.

• Houd grip op je leven, los problemen op en stel dit niet uit.



Wil je weten hoe het ervoor staat met jouw mentale fitheid? Doe dan de mentale fitheidtest om erachter te komen.