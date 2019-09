Zo neem je voorgoed afscheid van de overgang

Opvliegers, somberheid, hartkloppingen, nachtzweten, niet kunnen slapen: vier op de vijf vrouwen krijgt er in de overgang mee te maken. En het is nog maar een kleine greep uit alle symptomen. Meestal begint de periode die het einde van de vruchtbaarheid inluidt tussen het 45ste en 55ste levensjaar. De aanmaak van vrouwelijke hormonen, met name oestrogeen en progesteron, zakt enorm in. Valt er iets aan te doen?