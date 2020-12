Zo kies je de zorgverzekering die het beste bij je past

Redt die afgebelde patiënt het dan wel? ‘Voor die ene Co­vid-pa­tiënt op de ic, moet ik tien operaties afzeggen’

27 december Operaties afbellen. Soms wel vijftig in een week. In het hoofd van de chirurg gaat het na al die maanden knagen. Want die afgebelde patiënt? Gaat die het redden? ,,Voor die ene Covid-patiënt op de intensive care, moet ik tien operaties afzeggen.”