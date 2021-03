Zo helpt een bedrag van ruim twee ton te vroeg geboren baby’tjes aan gezondere longen

Waarom is dit onderzoek zo belangrijk?

Baby’tjes die vroeg zijn geboren hebben in hun eerste levensjaar al vaker longproblemen, bijvoorbeeld veel luchtweginfecties en een piepende ademhaling. Daar kunnen ze hun hele leven last van houden, zo kunnen ze bijvoorbeeld later de longziekte COPD krijgen. We willen voorkomen dat hun longen slechter worden door andere risicofactoren naast vroeggeboorte aan te pakken. Dat zijn er meerdere, van het snel toenemen van het gewicht tot een tekort aan bepaalde voedingsstoffen en stress van de ouder. Van roken in huis tot luchtvervuiling.