Zo ging Bettine (55) van maat 54 naar 46 en raakte ‘heksengedrag’ kwijt: ‘Ommekeer in m’n leven’

Keerpunt Michel woog bij het begin van corona 127 kilo, ging sporten en is nu leefstijl­coach

Heeft het pandemietijdperk, dat we met al z’n ellende beetje bij beetje achter ons laten, ook voor iets positiefs gezorgd? In de serie Het Keerpunt brengen we de komende tijd verhalen van mensen die hun leven ingrijpend op de schop namen. Vandaag: de ommekeer van Michel Buket (58). Van dagelijks twee flessen rode wijn naar water.

21 oktober