Zo gaat de nieuwe bijsluiter ‘voor dummies’ eruit zien: simpel met symbolen

En een vrouw met een bolle buik is afgebeeld als het nodig is om met een arts te overleggen of het medicijn veilig is voor zwangere vrouwen en hun ongeboren baby’s. Verder geven wijzers op een klokje bijvoorbeeld aan hoeveel uur je moet wachten voordat je de volgende tablet mag innemen. Een simpel glas water wordt getoond als de tabletten ingenomen moeten worden met water. En een bordje met een mes en vork, als de pillen het beste tijdens de maaltijd kunnen worden geslikt.



Bij de mogelijke bijwerkingen wordt een symbool gebruikt waarbij bijvoorbeeld één op de tien grijze poppetjes zwart gekleurd is. Daarmee wordt meteen inzichtelijk dat lang niet iedereen last krijgt van bijvoorbeeld buikpijn of problemen met de spijsvertering bij het slikken van een bepaald medicijn. CBG-voorman De Boer: ,,We willen de ‘gunstige effecten’ beter onder de aandacht brengen.’’ De positieve werking van het medicijn is van grote invloed op het vertrouwen dat mensen hebben in medicijnen, zo blijkt uit het onderzoek dat het CBG vandaag publiceert.