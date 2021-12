Ziekenhuispersoneel ontvangt De Jonge op bomvolle ic: 'Waarom zo getreuzeld met ingrijpen’

De verpleegkundigen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg weten het soms ook niet meer. Van elke acht patiënten op de intensive care zijn er zeven niet gevaccineerd, is hun inschatting. Vaak zijn de patiënten, net als hun familie, totaal niet op de hoogte van corona en de soms ernstige gevolgen. Ze horen de gekste verhalen.



Mevrouw, legt u opa toch alstublieft niet op zijn buik, zegt de familie dan. Hij slaapt thuis ook op zijn rug, dat vindt hij veel fijner. Een ander familielid vroeg of ze zich hier in het ziekenhuis wel bewust zijn van de helende werking van Chinese tomatensoep. Dat had haar immers ook van corona afgeholpen.