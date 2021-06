Zieke kinderen voelen zich niet gehoord door artsen: ‘Willen als kind worden gezien, niet als patiënt’

Na een ongeluk had de nu 17-jarige Floris* ontzettend veel pijn aan zijn hand. Hij kon niet schrijven, zijn veters niet strikken. En het was nog zijn goede hand ook. Bezoekjes aan het ziekenhuis maakten hem niet veel wijzer. ,,Ze zeiden: het zal wel overgaan, wacht het maar even af. Daar was ik best verdrietig over, want ik had niet het gevoel dat er naar mij werd geluisterd”, vertelt Floris.