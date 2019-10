Zieke baby Pia heeft reddende prik van twee miljoen euro: ‘Niet zeker of aanslaat’

Voor haar ouders, die er eigenlijk niet van durfden te dromen, kwam de behandeling uiteindelijk sneller dan gedacht. ,,Ik ben heel veel avonden in bed gestapt met het idee: we doen ons best, maar de kans is heel reëel dat het nooit gaat lukken. Het blijft ongelooflijk. Zonder de Belgische bevolking was dit nooit gelukt.’’ De moeder bedankt ook Pia's behandelend arts en het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ellen: ,,We hebben na een maandenlange strijd een paar heel intense weken beleefd. Het is tijd voor ons om rust te nemen.’’



De sms-actie om geld in te zamelen voor het peperdure medicijn Zolgensma, nu enkele weken geleden, was een gigantisch succes. Binnen een paar dagen tijd werd de benodigde 1,9 miljoen euro ingezameld. Zonder het medicijn zouden de spieren van het meisje verder afbreken, inclusief haar hartje, en zou ze vroegtijdig overlijden. ,,De eerste grote stap zou nu zijn dat ze zelfstandig rechtop kan zitten”, zegt Ellen. ,,Dan zou ze in een rolstoel kunnen zitten en een mooi en zelfstandig leven kunnen leiden.’’



Nu haar dochtertje met hulp van velen geholpen kon worden, hoopt de dankbare moeder dat in de toekomst ook anderen geholpen kunnen worden. ,,We beseffen heel goed dat er nog veel meer kindjes komen die in een vergelijkbare situatie zitten”, zegt Ellen. ,,Die ouders zijn blij dat we het maatschappelijk debat hebben geopend. Het is lang geleden dat er zoveel te doen is geweest over de prijszetting van de farmaceutische industrie. Ik hoop dat er iets fundamenteels verandert en mensen geen beroep meer hoeven te doen op de maatschappij.’’