Yvonne Kroonenberg is ziek, maar blijft fit: ‘Een ouwe kop krijg je toch’

Hemd van het lijf Acteur Frederik Brom: ‘Als ik 4 kilo zwaarder ben, merk ik dat bij het veters strikken’

13 september In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Hij zou 10 centimeter langer willen zijn, schaamt zich als de kapper zijn mooie haar prijst en als hij geen acteur was geworden, was hij nu arts. Frederik Brom: ‘Dronken worden vind ik leuk, de katers niet.’