Youp van ’t Hek: ‘Moeten ons de tyfus schamen dat we maar twee minuten voor zorg hebben geklapt’

Hemd van het lijf Acteur Tarikh Janssen wil geen bierbuikje: 'Wil fit zijn én er fit uitzien'

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Over zijn ogen en lippen is hij te spreken, net als over zijn talent voor sport (‘niemand geloofde dat ik nooit had getennist’), maar van z’n goedgelovigheid baalt hij. ‘Ik ben gecatfisht, heel stom.’

12 februari