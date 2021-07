‘Wrok is gif in je geest en lichaam. Gun het jezelf een ander te vergeven’

Eigenlijk werd hij tegen wil en dank deskundige in vergeving, vertelt schrijver en coach Willem Glaudemans (66). ,,Mijn vader was een harde, autoritaire man die me elke dag pestte en kleineerde. Toen ik 18 jaar was, haatte ik hem. Tijdens een workshop bij psychiater Elisabeth Kübler-Ross heb ik hem leren vergeven. In zekere zin ben ik hem dankbaar dat hij mijn vader is geweest, anders was ik niet geworden wie ik nu ben. Ik heb veel mensen kunnen helpen tot vergeving te komen. Wrok is een soort pijn waar veel mensen onder gebukt gaan.’’